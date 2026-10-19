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Родина
19:30
ОренбургНе начат

"Родина" - "Оренбург": составы команд на заключительный матч 11 тура РПЛ

Стали известны стартовые составы "Родины" и "Оренбурга".

Матчем между "Родиной" и "Оренбургом" завершится программа 11-го тура чемпионата России. Игра состоится сегодня, 19 октября, на стадионе "Арена Химки", стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Московская команда набрала 5 очков и находится на последнем, 16-м месте в турнирной таблице чемпионата. Оренбуржцы имеют в своем активе 12 заработанных баллов и занимают 8-ю строчку.

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