"Родина" - "Оренбург": составы команд на заключительный матч 11 тура РПЛ

Стали известны стартовые составы "Родины" и "Оренбурга".

Матчем между "Родиной" и "Оренбургом" завершится программа 11-го тура чемпионата России. Игра состоится сегодня, 19 октября, на стадионе "Арена Химки", стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.Московская команда набрала 5 очков и находится на последнем, 16-м месте в турнирной таблице чемпионата. Оренбуржцы имеют в своем активе 12 заработанных баллов и занимают 8-ю строчку.