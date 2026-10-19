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Семак объяснил замену вингера "Зенита" Педро в перерыве матча с "Ахматом"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак ответил на вопрос, почему заменил атакующего хавбека Педро в перерыве матча 11-го тура РПЛ против "Ахмата" (3:2).
Фото: ФК "Зенит"
Повреждение? Нет, с невыразительной игрой. Он начал слева, переместили его в центр, но ему не хватало и креатива, и свежести сегодня. Он провел далеко не лучший матч.

Уже такая традиция: кого-то начинают награждать перед матчем, и это становится путем к тому, чтобы провести невыразительную игру, как правило", - сказал Семак.

Вчера, 18 октября, в Санкт-Петербурге состоялся матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги между "Зенитом" и "Ахматом". Встреча проходила на стадионе "Газпром Арена" и завершилась волевой победой хозяев поля со счетом 3:2. Команда Сергея Семака пропустила на 86-й минуте, однако сумела вырвать три очка балогаря точному удару хавбека Джона Джона четыре минуты спустя.

Атакующий полузащитник Педро вышел в стартовом составе сине-бело-голубых и был заменен в перерыве. Перед игрой 20-летний бразилец был награжден памятной футболкой за 100 сыгранных за клуб с берегов Невы матчей.

Источник: ФК "Зенит"

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