Семак объяснил замену вингера "Зенита" Педро в перерыве матча с "Ахматом"

Повреждение? Нет, с невыразительной игрой. Он начал слева, переместили его в центр, но ему не хватало и креатива, и свежести сегодня. Он провел далеко не лучший матч.
Уже такая традиция: кого-то начинают награждать перед матчем, и это становится путем к тому, чтобы провести невыразительную игру, как правило", - сказал Семак.
Вчера, 18 октября, в Санкт-Петербурге состоялся матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги между "Зенитом" и "Ахматом". Встреча проходила на стадионе "Газпром Арена" и завершилась волевой победой хозяев поля со счетом 3:2. Команда Сергея Семака пропустила на 86-й минуте, однако сумела вырвать три очка балогаря точному удару хавбека Джона Джона четыре минуты спустя.
Атакующий полузащитник Педро вышел в стартовом составе сине-бело-голубых и был заменен в перерыве. Перед игрой 20-летний бразилец был награжден памятной футболкой за 100 сыгранных за клуб с берегов Невы матчей.
Источник: ФК "Зенит"