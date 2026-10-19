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"Есть большой прогресс, команда готова". Альба - перед игрой "Родины" с "Оренбургом"

Главный тренер "Родины" Джонатан Альба высказался о готовности команды к матчу 11-го тура РПЛ против "Оренбурга".
Фото: ФК "Родина"
"Видно, что есть большой прогресс. Даже могу говорить, что команда готова.

Понятно, что будут ошибки. Но игроки знают, какая у них задача на поле", - сказал Альба в эфире "Матч ТВ".

Заключительный матч 11-го тура РПЛ, в котором "Родина" встретится на своем поле с "Оренбургом", состоится сегодня, 19 октября. Игра пройдет на "Арене Химки" и начнется в 19:30 по московскому времени.

Напомним, эта встреча станет третьей для столичной команды под руководством Джонатана Альбы. Испанский специалист был назначен на пост главного тренера 8 октября.

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