"Есть большой прогресс, команда готова". Альба - перед игрой "Родины" с "Оренбургом"

"Видно, что есть большой прогресс. Даже могу говорить, что команда готова.
Понятно, что будут ошибки. Но игроки знают, какая у них задача на поле", - сказал Альба в эфире "Матч ТВ".
Заключительный матч 11-го тура РПЛ, в котором "Родина" встретится на своем поле с "Оренбургом", состоится сегодня, 19 октября. Игра пройдет на "Арене Химки" и начнется в 19:30 по московскому времени.
Напомним, эта встреча станет третьей для столичной команды под руководством Джонатана Альбы. Испанский специалист был назначен на пост главного тренера 8 октября.