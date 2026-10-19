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Тренер "Оренбурга" Ахметзянов сделал заявление на фоне слухов о возможном уходе в "Рубин"

Главный тренер "Оренбурга" Ильдар Ахметзянов отрегировал на информацию о возможном уходе в казанский "Рубин".
Фото: ФК "Оренбург"
"Сегодня в обед мы собрали команду, и я сказал ребятам, что никаких переговоров с "Рубином" я не веду и никуда уходить не собираюсь.

Здесь максимально спокойно, по крайней мере с моей стороны. Надеюсь, ребята тоже услышали меня и спокойно готовились к игре", - сказал Ахметзянов в эфире "Матч ТВ".

Ранее в прессе появилась информация о том, что Ильдар Ахметзянов будет назначен новым главным тренером казанского "Рубина" вместо испанского специалиста Франка Артиги.

Сегодня, 19 октября, "Оренбург" встретится на выезде с "Родиной". Матч 11-го тура чемпионата России пройдет в Химках на "Арене Химки", начало игры запланировано на 19:30 по московскому времени.

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