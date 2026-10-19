"Поступил очень некорректно". Агент Батракова обвинил Ротенберга

Я считаю, что и в ситуации с переходом Алексея, и в дальнейшем, когда у нас были вопросы, Борис Борисович поступил очень некорректно. В первую очередь по отношению к Алексею...
Там были нюансы, но не хочется сейчас раскрывать все подробности", - сказал Кузьмичев.
В августе "Галатасарай" и московский "Локомотив" договорились о трансфере атакующего полузащитника Алексея Батракова. Сумма сделки составила 25 миллионов евро, став самой дорогой в истории турецкого клуба. Контракт с игроком сборной России и воспитанником Академии "железнодорожников" был подписан до лета 2031 года.
Батраков сыграл за турецкую команду в 8 матчах во всех турнирах, включая Лигу чемпионов, в которых отметился забитым мячом в ворота "Барселоны" и отдал две голевые передачи на партнеров.
Источник: "РБ Спорт"