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"Поступил очень некорректно". Агент Батракова обвинил Ротенберга

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника "Галатасарая" Алексея Батракова, заявил, что гендиректор "Локомотива" Борис Ротенберг некорректно повел себя по отношению к игроку.
Фото: ФК "Локомотив"
"Скажем так, сейчас наши отношения стали более натянутыми, чем были.

Я считаю, что и в ситуации с переходом Алексея, и в дальнейшем, когда у нас были вопросы, Борис Борисович поступил очень некорректно. В первую очередь по отношению к Алексею...

Там были нюансы, но не хочется сейчас раскрывать все подробности", - сказал Кузьмичев.

В августе "Галатасарай" и московский "Локомотив" договорились о трансфере атакующего полузащитника Алексея Батракова. Сумма сделки составила 25 миллионов евро, став самой дорогой в истории турецкого клуба. Контракт с игроком сборной России и воспитанником Академии "железнодорожников" был подписан до лета 2031 года.

Батраков сыграл за турецкую команду в 8 матчах во всех турнирах, включая Лигу чемпионов, в которых отметился забитым мячом в ворота "Барселоны" и отдал две голевые передачи на партнеров.

Источник: "РБ Спорт"

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