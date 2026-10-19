"Это за гранью". Президент РПЛ - о конфликте Соболева и Сидибе

"Ясно, что между ними произошло что-то личное, что переросло в такие эмоции. Это за гранью. Не хотелось бы подобное видеть на поле.
Надо разобраться, что произошло. Насколько знаю, со стороны Сидибе была попытка примириться. В любом случае, есть дисциплинарные органы, которые во всем разберутся", - сказал Алаев.
Конфликт между Соболевым и Сидибе, который едва не перерос в драку, случился в конце матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Позже нападающий "Зенита" пояснил, что его бурная реакция была вызвана высказываниями защитника "Ахмата".
Игра проходила на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге вчера, 18 октября, и закончилась волевой победой хозяев поля со счетом 3:2.
Источник: Sport24