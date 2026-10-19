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Губерниев назвал условие, при котором "Динамо" может стать чемпионом

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал игру московского "Динамо" в этом сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
Дмитрий Губерниев считает, что бело-голубые смогут финишировать на первой строчке в чемпионате, если смогут сохранять такую игру и дисциплину на протяжении всего сезона.

"Если "Динамо" сможет удержать такую игру и прежде всего такой порядок, когда каждый футболист знает свой манёвр, команда комбинирует, забивает и перестроила игру в обороне, то команда может спустя полвека стать чемпионом.
Но у нас сейчас хороший турнир, поэтому предполагаю, что снова будет ярчайшая концовка", - сказал Губерниев Metaratings.

На данный момент московское "Динамо" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 25 очков в 11 встречах. Команда Сандро Шварца одержала 8 побед, 1 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения в чемпионате. Петербургский "Зенит", располагающийся на второй строчке, отстает от бело-голубых на 1 балл.

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