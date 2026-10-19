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Слуцкий раскритиковал футболиста ЦСКА: он был выключен из игры

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий раскритиковал игрока "армейцев" после матча с "Динамо".
Фото: ФК ЦСКА
Российский специалист поделился мнением, что Лусиано Гонду не помогал своей команде в матче против бело-голубых.

"Нападающий был абсолютно выключен из игры. Даже этот сумасшедший момент у Гонду, который был в первом тайме… Как можно было не забить с двух метров? Даже здесь не реализовал.

Он абсолютно не попадает в эпизоды, не прессингует, не борется вверху. Он даже не создаёт сложности при длинной передаче для обороняющихся", - сказал Слуцкий в видео на Youtube-канале "Это футбол, брат!".

Вчера, 18 октября, состоялся матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими "Динамо" и ЦСКА. Встреча прошла на "ВТБ Арене". Хозяева поля одержали уверенную победу со счетом 3:1.

Аргентинский форвард красно-синих Лусиано Гонду вышел на игру в стартовом составе и провел на поле 70 минут, результативными действиями не отличился.

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