Слуцкий раскритиковал футболиста ЦСКА: он был выключен из игры

"Нападающий был абсолютно выключен из игры. Даже этот сумасшедший момент у Гонду, который был в первом тайме… Как можно было не забить с двух метров? Даже здесь не реализовал.
Он абсолютно не попадает в эпизоды, не прессингует, не борется вверху. Он даже не создаёт сложности при длинной передаче для обороняющихся", - сказал Слуцкий в видео на Youtube-канале "Это футбол, брат!".
Вчера, 18 октября, состоялся матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими "Динамо" и ЦСКА. Встреча прошла на "ВТБ Арене". Хозяева поля одержали уверенную победу со счетом 3:1.
Аргентинский форвард красно-синих Лусиано Гонду вышел на игру в стартовом составе и провел на поле 70 минут, результативными действиями не отличился.