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Российские арбитры обслужат матч "Аль-Хиляля" в Саудовской Аравии - "СЭ"

Два российских арбитра назначены на игру "Аль-Хиляля" в чемпионате Саудовской Аравии.
Фото: ФК "Динамо"
Сегодня, 19 октября, "Аль-Хиляль" сыграет с "Аль-Хазм" в рамках десятого тура саудовской Про-Лиги. Встреча пройдет на стадионе "Принц Фейсал бин Фахд" в Эр-Рияде. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по московскому времени.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", судьей игры назначен Кирилл Левников, видеоарбитром будет Василий Казарцев.

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