Сегодня, 19 октября, "Аль-Хиляль" сыграет с "Аль-Хазм" в рамках десятого тура саудовской Про-Лиги. Встреча пройдет на стадионе "Принц Фейсал бин Фахд" в Эр-Рияде. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по московскому времени.
Как сообщает "Спорт-Экспресс", судьей игры назначен Кирилл Левников, видеоарбитром будет Василий Казарцев.
Российские арбитры обслужат матч "Аль-Хиляля" в Саудовской Аравии - "СЭ"
Два российских арбитра назначены на игру "Аль-Хиляля" в чемпионате Саудовской Аравии.
Фото: ФК "Динамо"