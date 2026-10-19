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Черчесов обозначил две ошибки арбитра в игре с "Зенитом"

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов рассказал о двух ошибках судьи в матче РПЛ с "Зенитом".
Фото: ФК "Ахмат"
Российский специалист отметил, что считает эти два решения арбитра ошибочными, даже после того как его эмоции утихли.

"Сначала нашего футболиста руками заваливают в 18 метрах от ворот - свисток молчит. Потом Сидибе играет в мяч, а в него врезаются - почему-то спорный мяч, а не штрафной в нашу пользу.
Сегодня пересмотрел эпизоды с холодной головой - остался при своем мнении, что судья ошибся в тех двух моментах", - сказал Черчесов "Спорт-Экспрессу".

Вчера, 18 октября, состоялся матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги между петербургским "Зенитом" и грозненским "Ахматом". Встреча проходила на "Газпром Арене". Подопечные Сергея Семака одержали волевую победу со счетом 3:2.

Главным арбитром игры был Рафаэль Шафеев.

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