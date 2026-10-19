Черчесов обозначил две ошибки арбитра в игре с "Зенитом"

Фото: ФК "Ахмат"

"Сначала нашего футболиста руками заваливают в 18 метрах от ворот - свисток молчит. Потом Сидибе играет в мяч, а в него врезаются - почему-то спорный мяч, а не штрафной в нашу пользу.