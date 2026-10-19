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Тихонов объяснил разгромную победу "Спартака" над "Рубином"

Бывший игрок "Спартака" Андрей Тихонов высказался о победе красно-белых над "Рубином" в РПЛ.
Фото: ФК "Рубин"
Российский специалист считает, что красно-белые прекрасно сыграли в атаке, тогда как "Рубин" плохо проявил себя в защите.

"Посмотрите: когда первый гол забивали, Барко подавал, а Солари ставил спину вратарю, и никто из защитников не помогал. То есть вратарю ставили блок и забили практически с прямого удара, там небольшое касание было.

Поэтому думаю, что "Рубин" неудачно сыграл в обороне и великолепно сыграл "Спартак" в атаке", - сказал Тихонов в эфире "Матч Премьер".

Вчера, 18 октября, московский "Спартак" на своем стадионе принимал казанский "Рубин" в рамках 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Команда Хуана Карседо одержала разгромную победу над красно-зелеными со счетом 4:0.

На данный момент красно-белые занимают третье место в чемпионате, "Рубин" находится на одиннадцатом.

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