Тихонов объяснил разгромную победу "Спартака" над "Рубином"

"Посмотрите: когда первый гол забивали, Барко подавал, а Солари ставил спину вратарю, и никто из защитников не помогал. То есть вратарю ставили блок и забили практически с прямого удара, там небольшое касание было.
Поэтому думаю, что "Рубин" неудачно сыграл в обороне и великолепно сыграл "Спартак" в атаке", - сказал Тихонов в эфире "Матч Премьер".
Вчера, 18 октября, московский "Спартак" на своем стадионе принимал казанский "Рубин" в рамках 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Команда Хуана Карседо одержала разгромную победу над красно-зелеными со счетом 4:0.
На данный момент красно-белые занимают третье место в чемпионате, "Рубин" находится на одиннадцатом.