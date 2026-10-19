Счет в матче открыл правый вингер московского клуба Солтмурад Бакаев. Далее два мяча с пенальти забил нападающий "Оренбурга" Хорди Томпсон. Ничью "Родине" в концовке встречи обеспечил форвард Иван Тимошенко. Итоговый счет - 2:2.
Чемпионат России
11 тур
Голы: Бакаев, 14, Тимошенко, 90 - Томпсон, 25 (пен), 73 (пен).
"Родина": Волков, Силва, Мачадо, Бекао, Наде, Мусаев (Ушатов, 84), Егорычев (Тимошенко, 75), Рейна, Бакаев (Гарибян, 60), Онугха, Максименко (Абдусаламов, 60).
"Оренбург": Овсянников, Татаев, Паласиос, Сивис, Ценов, Болотов (Назаренко, 70), Пуэбла (Голыбин, 70), Рыбчинский (Касаджиков, 70), Куль, Томпсон (Лукашов, 88), Гузина (Хотулёв, 90+4).
Предупреждения: Рыбчинский, 5, Болотов, 17, Томпсон, 26, Бакаев, 26, Максименко, 50, Ценов, 52, Пуэбла, 65, Бекао, 67, Татаев, 68, Волков, 71, Силва, 75, Рейна, 77, Касаджиков, 80, Назаренко, 89.
"Родина" вырвала ничью в матче с "Оренбургом"
"Родина" сыграла вничью с "Оренбургом" в заключительном матче 11-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Родина"