Черчесов: ни один клуб не сможет доминировать в Питере 90 минут

"В России, думаю, ни одна команда не сможет доминировать в Питере 90 минут, не только "Ахмат".В самом начале второго тайма мы забили в свои ворота, потом соперник продолжил оказывать давление, вышел вперед. Важно, что наша команда не опустила руки, искала свои моменты, в концовке сумела сравнять счет", - сказал Черчесов "Спорт-Экспрессу".
В воскресенье, 18 октября, команда Станислава Черчесова потерпела поражение в результативном матче 11-го тура чемпионата России с петербургским "Зенитом" со счетом 2:3. Встреча проходила на "Газпром Арене".
На данный момент сине-бело-голубые находятся на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка.