Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Родина
2 - 2 2 2
ОренбургЗавершен

Черчесов: ни один клуб не сможет доминировать в Питере 90 минут

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов ответил, почему команда упустила победу над "Зенитом" во втором тайме встречи РПЛ.
Фото: ФК "Ахмат"
Российский специалист доволен тем, что грозненская команда не бросила играть, когда сине-бело-голубые вышли вперед.

"В России, думаю, ни одна команда не сможет доминировать в Питере 90 минут, не только "Ахмат".
В самом начале второго тайма мы забили в свои ворота, потом соперник продолжил оказывать давление, вышел вперед. Важно, что наша команда не опустила руки, искала свои моменты, в концовке сумела сравнять счет", - сказал Черчесов "Спорт-Экспрессу".

В воскресенье, 18 октября, команда Станислава Черчесова потерпела поражение в результативном матче 11-го тура чемпионата России с петербургским "Зенитом" со счетом 2:3. Встреча проходила на "Газпром Арене".

На данный момент сине-бело-голубые находятся на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится