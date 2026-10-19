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Фассон назвал клубы, в которые мог перейти из "Локомотива"

Футболист "Локомотива" Лукас Фассон рассказал, какие клубы проявляли к нему интерес до того, как он продлил контракт с красно-зелеными.
Фото: ФК "Локомотив"
Лукас Фассон рассказал, что им интересовался ряд бразильских и других зарубежных клубов. Он отметил, что изначально хотел продолжать карьеру в "Локомотиве".

"Был интерес со стороны "Интернасьонала" и разных бразильских клубов. Предложения приходили от команд и из других стран.
Однако на тот момент я не рассматривал эти варианты, просто хотел остаться здесь. И над решением вообще не раздумывал. Переговоры между мной и "Локомотивом" прошли быстро и легко", - сказал Фассон в эфире "Матч ТВ".

Бразильский футболист выступает в составе московского "Локомотива" с лета 2022 года. В текущем сезоне за клуб защитник провел 11 матчей, результативными действиями не отличился. Новое соглашение футболиста с красно-зелеными рассчитано до конца июня 2030 года.

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