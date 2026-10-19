Фассон назвал клубы, в которые мог перейти из "Локомотива"

"Был интерес со стороны "Интернасьонала" и разных бразильских клубов. Предложения приходили от команд и из других стран.Однако на тот момент я не рассматривал эти варианты, просто хотел остаться здесь. И над решением вообще не раздумывал. Переговоры между мной и "Локомотивом" прошли быстро и легко", - сказал Фассон в эфире "Матч ТВ".
Бразильский футболист выступает в составе московского "Локомотива" с лета 2022 года. В текущем сезоне за клуб защитник провел 11 матчей, результативными действиями не отличился. Новое соглашение футболиста с красно-зелеными рассчитано до конца июня 2030 года.