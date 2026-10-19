По информации источника, представители московского клуба хотят посетить ближайшую игру с участием футболиста в чемпионате Франции.
Следующая игра "Монако" в Лиге 1 состоится 25 октября против "Лилля" в рамках восьмого тура. Встреча пройдет на домашней арене "монегасков" - "Стад Луи II". Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.
Александр Головин выступает за французский клуб с 2018 года. Ранее игрок сообщал, что "Спартак" был в нем заинтересован этим летом.
Источник: журналист Анар Ибрагимов
Представители "Спартака" могут посетить следующую игру Головина в Лиге 1
"Спартак" продолжает интересоваться российским полузащитником "Монако" Александром Головиным.
Фото: ФК "Монако"