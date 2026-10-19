"Дыма без огня не бывает". Ахметзянов - о "Рубине"

"У "Рубина" есть главный тренер, его нужно поддерживать и хвалить. Это мое субъективное мнение.
Наверное, дыма без огня не бывает. Но какого-то разговора у меня с другими клубами не было. У меня такое впервые.Всё ли меня устраивает в "Оренбурге"? Да, мне нравится в Оренбурге", - передает слова Ахметзянова "Матч ТВ".
Ильдар Ахметзянов был назначен главным тренером "Оренбурга" год назад, 9 октября 2025 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 15 матчей, одержала 4 победы, 7 раз сыграла вничью и потерпела 4 поражения.
Ранее в СМИ появилась информация, что Ахметзянов возглавит "Рубин" вместо Франка Артиги.