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Альба поделился впечатлениями от работы в "Родине"

Новый тренер "Родины" Джонатан Альба прокомментировал работу в команде.
Фото: ФК "Родина"
Испанский специалист рассказал, что футболисты клуба понимают его требования. Тренер отметил, что он с командой хотят большего.

"Доволен ли я первыми очками? Да, доволен. У нас уже не ноль очков. Не всегда все под контролем, такое бывает у всех команд.

Я тут всего 10 дней, но вижу, что команда делает то, что я прошу. В будущее надо смотреть с оптимизмом. И я, и команда хочет большего", - передает слова Альбы "Матч ТВ".

Джонатан Альба был назначен главным тренером столичной "Родины" 8 октября. На данный момент под его руководством команда провела 3 матча, 1 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения.

Клуб занимает 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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