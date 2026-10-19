Альба поделился впечатлениями от работы в "Родине"

Новый тренер "Родины" Джонатан Альба прокомментировал работу в команде.

Фото: ФК "Родина"

Я тут всего 10 дней, но вижу, что команда делает то, что я прошу. В будущее надо смотреть с оптимизмом. И я, и команда хочет большего", - передает слова Альбы "Матч ТВ"

Испанский специалист рассказал, что футболисты клуба понимают его требования. Тренер отметил, что он с командой хотят большего."Доволен ли я первыми очками? Да, доволен. У нас уже не ноль очков. Не всегда все под контролем, такое бывает у всех команд.Джонатан Альба был назначен главным тренером столичной "Родины" 8 октября. На данный момент под его руководством команда провела 3 матча, 1 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения.Клуб занимает 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.