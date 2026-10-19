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Стало известно, кто возглавит "Факел" в случае неудачи Ребко - источник

"Факел" уже договорился с тренером, который готов возглавить клуб в случае неудачи Алексея Ребко.
Фото: ФК "Факел"
По информации источника, воронежский клуб возглавит Ролан Гусев. Отмечается, что с ним была достигнута договоренность сразу после ухода Олега Василенко.

Алексей Ребко был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Факела" 12 октября. На данный момент команда одержала 2 победы в двух матчах под его руководством.

Последним клубом Гусева было московское "Динамо". Он возглавлял бело-голубых с ноября 2025 по май 2026 года.

Источник: Telegram-канал "Инсайды от Карпа"

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