По информации источника, воронежский клуб возглавит Ролан Гусев. Отмечается, что с ним была достигнута договоренность сразу после ухода Олега Василенко.
Алексей Ребко был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Факела" 12 октября. На данный момент команда одержала 2 победы в двух матчах под его руководством.
Последним клубом Гусева было московское "Динамо". Он возглавлял бело-голубых с ноября 2025 по май 2026 года.
Источник: Telegram-канал "Инсайды от Карпа"
Стало известно, кто возглавит "Факел" в случае неудачи Ребко - источник
"Факел" уже договорился с тренером, который готов возглавить клуб в случае неудачи Алексея Ребко.
Фото: ФК "Факел"