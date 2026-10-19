Ещенко назвал чемпионаты, которые подошли бы Батракову

"По стилистике ему подошел бы чемпионат Испании. Чемпионат Англии не особо подошел бы, там было бы ему тяжело: более силовой футбол. Ну, возможно, еще Италия.Но если выбирать между Испанией и Италией, то выбирать нужно испанский чемпионат. Потому что он сейчас намного сильнее", - сказал Ещенко "Матч ТВ".
Алексей Батраков является воспитанником "Локомотива". В августе футболист перешел в турецкий "Галатасарай". За два месяца в клубе атакующий полузащитник сыграл в восьми матчах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.