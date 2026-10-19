Непомнящий ответил, насколько велика роль Шварца в успехах "Динамо"

"Не все сразу стало при нем у команды получаться. Проходит месяц - команда начинает играть.
Конечно, роль его очень важна в этих успехах. Чувствуется, что Шварц очень хорошо относится к своим игрокам, и они отвечают ему тем же: мы видим отношение команды к нему и результат на поле", - сказал Непомнящий "Матч ТВ".
Сандро Шварц был назначен главным тренером московского "Динамо" в конце мая 2026 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 15 матчей, одержала 11 побед, 1 раз сыграла вничью и потерпела 3 поражения.
Клуб располагается на первом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков.