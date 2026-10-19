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Непомнящий ответил, насколько велика роль Шварца в успехах "Динамо"

Российский тренер Валерий Непомнящий ответил, насколько велика роль наставника "Динамо" в успехах команды в этом сезоне.
Фото: ФК "Динамо"
Российский специалист отметил, что немецкий специалист отлично относится к футболистам команды, которые в свою очередь отвечают ему тем же.

"Не все сразу стало при нем у команды получаться. Проходит месяц - команда начинает играть.

Конечно, роль его очень важна в этих успехах. Чувствуется, что Шварц очень хорошо относится к своим игрокам, и они отвечают ему тем же: мы видим отношение команды к нему и результат на поле", - сказал Непомнящий "Матч ТВ".

Сандро Шварц был назначен главным тренером московского "Динамо" в конце мая 2026 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 15 матчей, одержала 11 побед, 1 раз сыграла вничью и потерпела 3 поражения.

Клуб располагается на первом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков.

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