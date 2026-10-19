Наставник "Оренбурга" раскрыл условие для Томпсона: я не хотел его тренировать

Ильдар Ахметзянов признался, что летом занимал жёсткую позицию по Хорди Томпсону и изначально не хотел с ним работать.

Фото: ФК "Оренбург"

- Он не мог тренироваться, пока не подпишет контракт за свои деяния. Я его тренировать не хотел. Мы - не первый выбор футболиста, потому что находимся внизу. Но Хорди приехал и сказал, что хочет быть в команде. Мы поговорили с ним, он принял наши изменения, привел себя в порядок. Сейчас правильные мысли, хороший коллектив способствуют его развитию, - передаёт слова тренера "Матч ТВ"

Причиной стало несвоевременное возвращение футболиста в расположение "Оренбурга". Наставник объяснил, что Томпсон не допускался к тренировкам до подписания нового контракта.Томпсон в сентябре продлил соглашение с "Оренбургом" до 2030 года. В двух последних матчах он забил четыре мяча. После 11 туров команда набрала 13 очков и занимает восьмое место в РПЛ.