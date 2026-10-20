Мацуев отреагировал на выступление Даку в "Спартаке"

По словам Мацуева, албанский форвард хорошо знает особенности российского чемпионата и способен регулярно приносить команде результат, если будет получать достаточно игрового времени.
- В последних двух матчах он забил четыре гола. Он - настоящий нападающий, знающий досконально наш чемпионат. Мы видим, какой он может принести результат, если тренер будет давать ему шанс, - сказал Мацуев в эфире "Матч Премьер".
В 11-м туре РПЛ "Спартак" разгромил "Рубин" со счётом 4:0. После этой победы красно-белые набрали 23 очка и поднялись на третье место.