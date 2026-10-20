Мацуев отреагировал на выступление Даку в "Спартаке"

Фото: ФК "Спартак"

- В последних двух матчах он забил четыре гола. Он - настоящий нападающий, знающий досконально наш чемпионат. Мы видим, какой он может принести результат, если тренер будет давать ему шанс, - сказал Мацуев в эфире "Матч Премьер".