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Мацуев отреагировал на выступление Даку в "Спартаке"

Денис Мацуев отметил результативность Мирлинда Даку после двух последних матчей "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
Нападающий оформил по дублю во встречах с "Родиной" и "Рубином", забив четыре мяча подряд.

По словам Мацуева, албанский форвард хорошо знает особенности российского чемпионата и способен регулярно приносить команде результат, если будет получать достаточно игрового времени.

- В последних двух матчах он забил четыре гола. Он - настоящий нападающий, знающий досконально наш чемпионат. Мы видим, какой он может принести результат, если тренер будет давать ему шанс, - сказал Мацуев в эфире "Матч Премьер".

В 11-м туре РПЛ "Спартак" разгромил "Рубин" со счётом 4:0. После этой победы красно-белые набрали 23 очка и поднялись на третье место.

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