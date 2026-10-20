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"Потерял уважение команды". Слуцкий раскритиковал тренера клуба РПЛ

Леонид Слуцкий резко раскритиковал Франка Артигу и заявил, что главный тренер "Рубина" полностью подстроился под требования руководства клуба.
Фото: ФК "Рубин"
По словам Слуцкого, после указаний президента казанцев Марата Сафиуллина в команде появились двухразовые тренировки, а тренерский штаб стал проводить на базе значительно больше времени. Бывший наставник "Рубина" считает, что это повлияло на отношение игроков к Артиге.

- Артига потерял уважение команды после того, как согласился на слова президента клуба "нам нужны двухразовые тренировки". В "Рубине" моментально появились двухразовые тренировки.

Все тренеры уезжали с базы в час дня. Президент клуба сказал: "Все тренеры должны быть минимум до 16". Теперь они сидят в номерах и кукуют, - сказал Слуцкий на ютуб-канале "Это футбол, брат!".

Слуцкий добавил, что, по его мнению, Артига старается максимально долго сохранить своё место в команде и готов перекладывать ответственность за неудачи на других.

"Рубин" имеет в активе 12 очков и идёт на десятой строчке в чемпионате России.

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