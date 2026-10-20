"Потерял уважение команды". Слуцкий раскритиковал тренера клуба РПЛ

- Артига потерял уважение команды после того, как согласился на слова президента клуба "нам нужны двухразовые тренировки". В "Рубине" моментально появились двухразовые тренировки.
Все тренеры уезжали с базы в час дня. Президент клуба сказал: "Все тренеры должны быть минимум до 16". Теперь они сидят в номерах и кукуют, - сказал Слуцкий на ютуб-канале "Это футбол, брат!".
Слуцкий добавил, что, по его мнению, Артига старается максимально долго сохранить своё место в команде и готов перекладывать ответственность за неудачи на других.
"Рубин" имеет в активе 12 очков и идёт на десятой строчке в чемпионате России.