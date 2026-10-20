"По-пацански понимаю". Гурцкая отреагировал на конфликт Соболева с игроком "Ахмата"

- Судья, по-моему, разобрался чётко и не дал никому красную. Я ещё хуже случаи знаю в хоккее. Это ненормально, но это спорт.
Я абсолютно, по-пацански, понимаю Соболева, который в эту драку полез. Даже если бы он получил красную, я бы его защищал в этой ситуации, - сказал Гурцкая на в эфире "Это футбол, брат!".
Конфликт произошёл в самой концовке встречи, которую "Зенит" выиграл со счётом 3:2. После словесной перепалки Соболев пытался продолжить выяснение отношений с Сидибе, но партнёры и представители команд их разняли.
В СМИ сообщалось, что причиной резкой реакции Соболева могли стать слова Сидибе в адрес его матери, которая умерла в 2020 году.