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"По-пацански понимаю". Гурцкая отреагировал на конфликт Соболева с игроком "Ахмата"

Тимур Гурцкая высказался о конфликте Александра Соболева и Калиду Сидибе в концовке матча "Зенит" - "Ахмат".
Фото: ФК "Зенит"
Гурцкая считает, что арбитр правильно ограничился предупреждениями и не стал удалять футболистов. При этом агент признался, что понимает реакцию Соболева, если тот действительно услышал в свой адрес серьёзное оскорбление.

- Судья, по-моему, разобрался чётко и не дал никому красную. Я ещё хуже случаи знаю в хоккее. Это ненормально, но это спорт.

Я абсолютно, по-пацански, понимаю Соболева, который в эту драку полез. Даже если бы он получил красную, я бы его защищал в этой ситуации, - сказал Гурцкая на в эфире "Это футбол, брат!".

Конфликт произошёл в самой концовке встречи, которую "Зенит" выиграл со счётом 3:2. После словесной перепалки Соболев пытался продолжить выяснение отношений с Сидибе, но партнёры и представители команд их разняли.

В СМИ сообщалось, что причиной резкой реакции Соболева могли стать слова Сидибе в адрес его матери, которая умерла в 2020 году.

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