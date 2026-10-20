Тедеев объяснил, какой клуб нужен Дзюбе для продолжения карьеры

Фото: ФК "Акрон"

Я ему еще зимой говорил: "Артем, ты должен быть в команде, которая способна выиграть чемпионат. Ты ментально можешь эту команду перестроить по-другому, - сказал Тедеев в эфире "Матч Премьер".