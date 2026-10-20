Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Фенербахче
19:45
СлавияНе начат
Сабах
19:45
Боруссия ДНе начат
Манчестер Сити
22:00
АЕК АфиныНе начат
Штутгарт
22:00
АтлетикоНе начат
Ливерпуль
22:00
ВильярреалНе начат
Порту
22:00
ПСВНе начат
ПСЖ
22:00
БарселонаНе начат
Рома
22:00
СлованНе начат
Наполи
22:00
Буде-ГлимтНе начат

Тедеев объяснил, какой клуб нужен Дзюбе для продолжения карьеры

Заур Тедеев считает, что Артём Дзюба способен возобновить карьеру, но для этого ему нужен клуб с подходящими условиями.
Фото: ФК "Акрон"
По мнению бывшего наставника "Акрона", 38-летнему форварду особенно важны качественное восстановление и грамотно выстроенная индивидуальная работа.

- Такому игроку, как Дзюба, нужны комфортные условия - он должен находиться рядом с семьей, спокойно реагировать, что происходит после тренировок. А что было в "Акроне"? Не было базы, условий для восстановления после тренировочного времени.

Я ему еще зимой говорил: "Артем, ты должен быть в команде, которая способна выиграть чемпионат. Ты ментально можешь эту команду перестроить по-другому, - сказал Тедеев в эфире "Матч Премьер".

Дзюба покинул "Акрон" в конце мая и сейчас остаётся свободным агентом.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится