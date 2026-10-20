Непомнящий предрёк российскому игроку переход в "Барселону"

- Он футболист с очень хорошей логикой. Это большой талант. Алексей очень адекватно оценивает то, что происходит с ним. Уверен в том, что "Галатасарай" - не последняя команда в его биографии, а дорога куда-то повыше. Он мечтает о "Барселоне", - цитирует Непомнящего "Матч ТВ".
На вопрос, сможет ли Батраков в будущем оказаться в каталонском клубе, специалист ответил: "Уверен, что так и будет".
21-летний хавбек перешёл из "Локомотива" в "Галатасарай" в августе за 25 млн евро. В восьми матчах за стамбульцев россиянин забил один мяч и сделал две результативные передачи.