Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Фенербахче
19:45
СлавияНе начат
Сабах
19:45
Боруссия ДНе начат
Манчестер Сити
22:00
АЕК АфиныНе начат
Штутгарт
22:00
АтлетикоНе начат
Ливерпуль
22:00
ВильярреалНе начат
Порту
22:00
ПСВНе начат
ПСЖ
22:00
БарселонаНе начат
Рома
22:00
СлованНе начат
Наполи
22:00
Буде-ГлимтНе начат

Непомнящий предрёк российскому игроку переход в "Барселону"

Валерий Непомнящий уверен, что "Галатасарай" станет не последним европейским клубом в карьере Алексея Батракова.
Российский тренер допустил, что со временем полузащитник способен добраться до "Барселоны", о которой мечтает сам футболист.

- Он футболист с очень хорошей логикой. Это большой талант. Алексей очень адекватно оценивает то, что происходит с ним. Уверен в том, что "Галатасарай" - не последняя команда в его биографии, а дорога куда-то повыше. Он мечтает о "Барселоне", - цитирует Непомнящего "Матч ТВ".

На вопрос, сможет ли Батраков в будущем оказаться в каталонском клубе, специалист ответил: "Уверен, что так и будет".

21-летний хавбек перешёл из "Локомотива" в "Галатасарай" в августе за 25 млн евро. В восьми матчах за стамбульцев россиянин забил один мяч и сделал две результативные передачи.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится