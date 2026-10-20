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Гасилин назвал команду РПЛ с самым сбалансированным составом

Экс-игрок "Зенита" Алексей Гасилин назвал команду с самым сбалансированным составом.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Гасилина, у "Спартака" самый сбалансированный состав.

- У "Спартака" есть все для борьбы за высокие места. У них самый сбалансированный состав по качеству игроков в нашем чемпионате.

Решилась проблема с контрактом Барко, Солари заиграл, Даку забивает, у которого здоровая конкуренция с Угальде, - сказал Гасилин в эфире "Матч ТВ".

По итогам 11 сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 23 набранными очками в своем активе. В 12 туре Российской Премьер-Лиги команда Хуана Карседо сыграет на выезде с ЦСКА. Встреча состоится в воскресенье, 25 октября, в 16:00 по столичному времени - на данный момент "армейцы" занимают четвертое место в таблице с 22 баллами.

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