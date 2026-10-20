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Экс-игрок "Зенита" раскритиковал судейство в матче 11 тура РПЛ

Бывший игрок "Зенита" Алексей Гасилин высказался о судействе в матче 11 тура РПЛ "Локомотив" - "Краснодар".
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Гасилина, в матче "Локомотив" - "Краснодар" было отвратительное судейство, которое повлияло на результат игры.

- В этом матче было отвратительное судейство. Было допущено много ошибок, которые повлияли на исход этой игры.

Что здесь сказать? Непоказанные красные карточки, спорный второй гол "Локомотива". Очень много спорных моментов, - сказал Гасилин в эфире "Матч ТВ".

В 11 туре Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" на домашнем стадионе сыграл вничью с "Краснодаром" - 3:3. В первом тайме защитник хозяев Жерзино Ньямси получил желтую карточку - через 20 минут после первого нарушения француз дважды сфолил в одной атаке, но остался без наказания. Это вызвало недовольство футболистов "быков" и тренерского штаба - Мурад Мусаев на пресс-конференции раскритиковал судейство в этой встрече.

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