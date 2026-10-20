Полузащитник "Родины" - об "Оренбурге": очень противно играть против такой команды

- Я очень горд за партнеров, потому что даже по статистике единоборств мы победили. Ожидали такую игру, борьбу.
Очень противно играть против команды, которая ведет такой стиль игры. Но ничего не поделать.
Раз они зарабатывают очки, значит, их стиль футбола работает, - сказал Бакаев в эфире "Матч ТВ".
Вчера, 19 октября, "Родина" на домашнем стадионе разделила очки с "Оренбургом" в матче 11 тура Российской Премьер-Лиги, встреча завершилась со счетом 2:2. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Солтмурад Бакаев и Иван Тимошенко, в составе гостей - Хорди Томпсон (дубль с пенальти).
По итогам 11 сыгранных туров команда Джонатана Альбы занимает последнее место в турнирной таблице с 6 набранными очками в своем активе. Уральцы располагаются на шестой строчке с 13 баллами.