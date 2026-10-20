Полузащитник "Родины" - об "Оренбурге": очень противно играть против такой команды

Полузащитник "Родины" Солтмурад Бакаев подвел итоги встречи с "Оренбургом" в 11 туре РПЛ.

Фото: ФК "Родина"

Очень противно играть против команды, которая ведет такой стиль игры. Но ничего не поделать.

По словам Бакаева, противно играть против команды, которая ведет так много борьбы.- Я очень горд за партнеров, потому что даже по статистике единоборств мы победили. Ожидали такую игру, борьбу.Раз они зарабатывают очки, значит, их стиль футбола работает, - сказал Бакаев в эфире "Матч ТВ".Вчера, 19 октября, "Родина" на домашнем стадионе разделила очки с "Оренбургом" в матче 11 тура Российской Премьер-Лиги, встреча завершилась со счетом 2:2. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Солтмурад Бакаев и Иван Тимошенко, в составе гостей - Хорди Томпсон (дубль с пенальти).По итогам 11 сыгранных туров команда Джонатана Альбы занимает последнее место в турнирной таблице с 6 набранными очками в своем активе. Уральцы располагаются на шестой строчке с 13 баллами.