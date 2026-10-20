Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Фенербахче
19:45
СлавияНе начат
Сабах
19:45
Боруссия ДНе начат
Манчестер Сити
22:00
АЕК АфиныНе начат
Штутгарт
22:00
АтлетикоНе начат
Ливерпуль
22:00
ВильярреалНе начат
Порту
22:00
ПСВНе начат
ПСЖ
22:00
БарселонаНе начат
Рома
22:00
СлованНе начат
Наполи
22:00
Буде-ГлимтНе начат

Полузащитник "Родины" - об "Оренбурге": очень противно играть против такой команды

Полузащитник "Родины" Солтмурад Бакаев подвел итоги встречи с "Оренбургом" в 11 туре РПЛ.
Фото: ФК "Родина"
По словам Бакаева, противно играть против команды, которая ведет так много борьбы.

- Я очень горд за партнеров, потому что даже по статистике единоборств мы победили. Ожидали такую игру, борьбу.
Очень противно играть против команды, которая ведет такой стиль игры. Но ничего не поделать.

Раз они зарабатывают очки, значит, их стиль футбола работает, - сказал Бакаев в эфире "Матч ТВ".

Вчера, 19 октября, "Родина" на домашнем стадионе разделила очки с "Оренбургом" в матче 11 тура Российской Премьер-Лиги, встреча завершилась со счетом 2:2. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Солтмурад Бакаев и Иван Тимошенко, в составе гостей - Хорди Томпсон (дубль с пенальти).

По итогам 11 сыгранных туров команда Джонатана Альбы занимает последнее место в турнирной таблице с 6 набранными очками в своем активе. Уральцы располагаются на шестой строчке с 13 баллами.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится