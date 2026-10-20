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Легендарный форвард "Локомотива" Олег Гарин ушел из жизни

Экс-футболист "Локомотива" Олег Гарин скончался в Хабаровске.
Фото: GLobal Look Press
Экс-форвард московского "Локомотива" Олег Гарин ушел из жизни на 61-ом году. Бывший игрок "Океана", "Луча" и "Уралана" скончался в Хабаровске, об этом сообщил "Чемпионату" товарищ Гарина - Юрий Дроздов.

Олег Гарин становился серебряным призером чемпионата России, дважды завоевывал Кубок страны и Кубок РСФСР. По итогам сезона 1994 он становился лучшим бомбардиром "Локомотива" с 20 забитыми мячами, а также трижды входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России.

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