Глушенков высказался о соперничестве с Соболевым в гонке бомбардиров

- Может, кто-то и считает меня бомбардиром, но у меня такого нет. На поле стараюсь открываться, получится забить — классно! Если же Сашка станет по три раза отличаться в каждой игре и станет лучшим бомбардиром, то порадуюсь за него.
Никогда не гнался за статистикой. Главное, чтобы команда побеждала. А если Соболев уже в следующем туре меня опередит, точно не расстроюсь, - цитирует Глушенкова "Матч ТВ".
После 11 сыгранных туров Максим Глушенков возглавляет гонку бомбардиров Российской Премьер-Лиги с девятью забитыми мячами, форвард "Зенита" Александр Соболев располагается на второй строчке с восьмью голами, два из которых - с пенальти. Тройку лидеров замыкает полузащитник ЦСКА - он забил семь голов, четыре из которых с одиннадцатиметровой отметки.
Напомним, что по итогам прошлого сезона лучшим бомбардиром чемпионата России стал нападающий "Краснодара" Джон Кордоба, поразивший ворота соперника 17 раз.