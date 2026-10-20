"Какого черта он вообще там оказался?". Гурцкая - об игроке "Краснодара"

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о полузащитнике "Краснодара" Данииле Уткине.

Фото: ФК "Краснодар"

Какого *** [черта] он вообще там оказался? Претензия не к Уткину, он же не сам вышел в составе. Представляете, какие конкуренты у "Краснодара" и кто у них играет? - сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале "Это футбол, брат!"