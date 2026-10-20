"Какого черта он вообще там оказался?". Гурцкая - об игроке "Краснодара"

- Конкуренты "Краснодара" — "Динамо" с Бителло, "Зенит" с Глушенковым, "Спартак" с Барко. ***** [Почему] здесь Уткин?
Какого *** [черта] он вообще там оказался? Претензия не к Уткину, он же не сам вышел в составе. Представляете, какие конкуренты у "Краснодара" и кто у них играет? - сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале "Это футбол, брат!"
Даниил Уткин перешел в "Краснодар" из "Ростова" в летнее трансферное окно на правах свободного агента и заключил контракт до конца июня 2029 года. За черно-зеленых полузащитник провел во всех турнирах 14 матчей и записал на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи. Ранее Уткин выступал за московское "Торпедо", грозненский "Ахмат", "Ростов" и калининградскую "Балтику".
По итогам 11 сыгранных туров команда Мурада Мусаева занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 22 набранными очками в своем активе.