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"Какого черта он вообще там оказался?". Гурцкая - об игроке "Краснодара"

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о полузащитнике "Краснодара" Данииле Уткине.
Фото: ФК "Краснодар"
По словам Гурцкая, по сравнению с другими конкурентами, у "Краснодара" слабая "десятка".

- Конкуренты "Краснодара" — "Динамо" с Бителло, "Зенит" с Глушенковым, "Спартак" с Барко. ***** [Почему] здесь Уткин?
Какого *** [черта] он вообще там оказался? Претензия не к Уткину, он же не сам вышел в составе. Представляете, какие конкуренты у "Краснодара" и кто у них играет? - сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале "Это футбол, брат!"

Даниил Уткин перешел в "Краснодар" из "Ростова" в летнее трансферное окно на правах свободного агента и заключил контракт до конца июня 2029 года. За черно-зеленых полузащитник провел во всех турнирах 14 матчей и записал на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи. Ранее Уткин выступал за московское "Торпедо", грозненский "Ахмат", "Ростов" и калининградскую "Балтику".

По итогам 11 сыгранных туров команда Мурада Мусаева занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 22 набранными очками в своем активе.

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