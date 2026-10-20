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Экс-футболист "Спартака" Тихонов оценил нынешнюю форму "Динамо"

Бывший полузащитник "Спартака" Андрей Тихонов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Тихонова, "Динамо" здорово выглядит, но и конкуренты тоже.

- "Динамо" здорово выглядит, у них отличный период сейчас, но вспомните, какое было начало сезона.

Здесь несколько игр сыграл вничью — и тебя уже обогнали. "Динамо" выглядит великолепно сейчас, но и "Зенит", и ЦСКА, и "Спартак" сейчас довольно-таки прилично выглядят, - цитирует Тихонова Metaratings.

По итогам 11 сыгранных туров московское "Динамо" возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 25 набранными очками, на второй строчке располагается петербургский "Зенит" c 24 баллами в своем активе, тройку лидеров замыкает московский "Спартак", набравший 23 очка.

В 12 туре Российской Премьер-Лиги бело-голубые сыграют на выезде с тольяттинским "Акроном", который располагается на 14 строчке с девятью очками.

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