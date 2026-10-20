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Бывший голкипер ЦСКА с критикой разобрал игру Торопа

Экс-голкипер ЦСКА Валерий Новиков оценил игру Владислава Торопа в матче с "Динамо".
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Новикова, к Торопу есть вопросы - он допустил ошибку в матче с бело-голубыми.

- Есть вопросы к Торопу. Нельзя допускать такие ляпы в серьёзных матчах.

Первый гол стал холодным душем для ЦСКА. Команды идут очко к очку, сражаются за первое место, но происходит такая ошибка. Этот ляп вратаря выбил всю команду из колеи и привычного ритма, - цитирует Новикова "Советский спорт".

В 11 туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА на выезде уступил московскому "Динамо" со счетом 1:3. При первом пропущенном мяче голкипер красно-синих Владислав Тороп допустил результативную ошибку - он не смог зафиксировать удар Константина Тюкавина в ближний угол.

Всего в нынешнем сезоне Тороп вышел на поле в 11 матчах чемпионата России, пропустил 12 мячей и сохранил ворота "сухими" в трех встречах. Контракт 22-летнего голкипера с "армейцами" рассчитан до лета 2030 года.

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