Бывший голкипер ЦСКА с критикой разобрал игру Торопа

- Есть вопросы к Торопу. Нельзя допускать такие ляпы в серьёзных матчах.
Первый гол стал холодным душем для ЦСКА. Команды идут очко к очку, сражаются за первое место, но происходит такая ошибка. Этот ляп вратаря выбил всю команду из колеи и привычного ритма, - цитирует Новикова "Советский спорт".
В 11 туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА на выезде уступил московскому "Динамо" со счетом 1:3. При первом пропущенном мяче голкипер красно-синих Владислав Тороп допустил результативную ошибку - он не смог зафиксировать удар Константина Тюкавина в ближний угол.
Всего в нынешнем сезоне Тороп вышел на поле в 11 матчах чемпионата России, пропустил 12 мячей и сохранил ворота "сухими" в трех встречах. Контракт 22-летнего голкипера с "армейцами" рассчитан до лета 2030 года.