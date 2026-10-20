"Это самый важный показатель". Орлов подметил важное изменение в "Зените"

Спортивный комментатор Геннадий Орлов отметил изменения в "Зените".

Фото: ФК "Зенит"

- Сейчас в "Зените" идёт перестройка. Переходим на российский костяк, обратите внимание. Это очень важно, до этого было не так. Даже в прошлом сезоне было не так.