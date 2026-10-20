"Это самый важный показатель". Орлов подметил важное изменение в "Зените"

- Сейчас в "Зените" идёт перестройка. Переходим на российский костяк, обратите внимание. Это очень важно, до этого было не так. Даже в прошлом сезоне было не так.
А сейчас в основном составе Адамов, Дивеев, Карпукас, Глушенков и Соболев. Два последних — лидеры гонки бомбардиров. А это самый важный показатель для атакующих футболистов, - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".
В 11 туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" одержал домашнюю победу над грозненским "Ахматом" со счетом 3:2. После 11 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 24 набранными очками в своем активе.
После 11 сыгранных туров Максим Глушенков возглавляет гонку бомбардиров Российской Премьер-Лиги с девятью забитыми мячами, форвард "Зенита" Александр Соболев располагается на второй строчке с восьмью голами, два из которых - с пенальти. Тройку лидеров замыкает полузащитник ЦСКА - он забил семь голов, четыре из которых с одиннадцатиметровой отметки.