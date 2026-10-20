- Думаю, все согласятся, что "Динамо" сейчас показывает самый яркий футбол. Не чемпионский, но точно смотрибельный. Они системно атакуют, также и обороняются. Шварц выстроил классную модель. В России кроме них так никто не играет, - сказал Ташуев.
В прошлом туре "Динамо" победило ЦСКА в дерби и набрало 25 очков. Москвичи единолично возглавляют таблицу РПЛ, опережая "Зенит" на один балл.
Ташуев назвал самую смотрибельную команду РПЛ прямо сейчас
Российский тренер Сергей Ташуев в беседе с Rusfootball.info назвал московское "Динамо" самой яркой командой в чемпионате России прямо сейчас.
Фото: ФК "Динамо"