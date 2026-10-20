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Карпин объявил, сколько матчей проведет сборная России в ноябре

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о предстоящих матчах национальной команды.
Фото: РФС
По словам Карпина, сборная России проведет два матча.

- Доброе утро. Вылетаю в Красноярск на форум "Россия — спортивная держава", пока лечу, вы узнаете первого нашего соперника в ноябре.
И этот матч пройдёт не в России. Как вы думаете, где он пройдёт? А когда прилечу уже, объявим и второго соперника.

И этот матч пройдёт в России. И в городе, в котором мы играли уже, но это не Москва. Интересно, в каком городе это будет (улыбается), - сказал Карпин в видео, опубликованном в его телеграм-канале.

В сентябре-октябре национальная команда России провела две товарищеские встречи. Подопечные Валерия Карпина одержали победу над сборной Ирана в Казани со счетом 2:0, разгромили Намибию в Екатеринбурге со счетом 6:0 и сыграли вничью с Нигерией - 3:3. Напомним, что сборная России отстранена от международных соревнований и с февраля 2022 года проводит лишь товарищеские встречи.

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