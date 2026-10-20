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Стал известен первый соперник сборной России по ноябрьским матчам

Сборная России объявила о предстоящем матче в ноябре.
Фото: РФС
- Сборная России сыграет с Узбекистаном в Ташкенте. 12 ноября команда Валерия Карпина проведёт матч сборной против подопечных Фабио Каннаваро, - сообщает РФС.

В последний раз национальная команда России проводила товарищескую встречу со сборной Узбекистана в ноябре 2022 года, тот матч завершился безголевой ничьей. Напомним, что подопечные Фабио Каннаваро выступали на чемпионате мира-2026.

Ранее Валерий Карпин сообщил, что сборная России также в ноябре проведет домашний товарищеский матч. Соперник станет известен позже.

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