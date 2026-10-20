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Дасаев подверг критике футболиста "Спартака"

Экс-голкипер "Спартака" Ринат Дасаев раскритиковал вратаря красно-белых Александра Максименко.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Дасаева, Максименко начал идти в худшую сторону.

- Саше я бы хотел пожелать, чтобы он вспомнил время, когда я с ним работал, потому что сейчас он стал идти в худшую сторону.

Чтобы говорить о причинах, надо быть в команде. Но, во-первых, он перекачанный, потерял всю реакцию, быстроту, координацию, - цитирует Дасаева "РИА Новости".

В нынешнем сезоне Александр Максименко вышел на поле в составе московского "Спартака" в 11 встречах во всех турнирах, пропустил восемь мячей и сохранил ворота "сухими" в четырех матчах. Контракт 28-летнего вратаря с клубом рассчитан до конца текущего сезона.

Напомним, что после 11 сыгранных туров красно-белые занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России с 23 набранными очками в своем активе.

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