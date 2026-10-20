Шалимов раскрыл, чего не хватает полузащитнику "Краснодара" Уткину

- К Даниилу в медиа много претензий высказывается — меня удивляет то, как наносит удары. И позиция хорошая, и нет прессинга по нему — но удары легковесные, как будто не хватает физической силы. Меня больше всего удивляет именно это. У Уткина огромный шанс сейчас.
У него нет конкурентов, играть будет именно он — сделан такой выбор, и этот выбор надо оправдывать, - цитирует Шалимова "РБ Спорт".
Даниил Уткин перешел в "Краснодар" из "Ростова" в летнее трансферное окно на правах свободного агента и заключил контракт до конца июня 2029 года. За черно-зеленых полузащитник провел во всех турнирах 14 матчей и записал на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи. Ранее Уткин выступал за московское "Торпедо", грозненский "Ахмат", "Ростов" и калининградскую "Балтику".
По итогам 11 сыгранных туров команда Мурада Мусаева занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 22 набранными очками в своем активе.