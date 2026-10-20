Газизов оценил текущие результаты махачкалинского "Динамо"

- В целом мы довольны выступлениями команды в текущем сезоне. За стартовый отрезок ставлю "Динамо" Мх твёрдую четверку.
Могли выступить чуть лучше. Но могли и быть ниже в турнирной таблице. Комплексная оценка такая. Мы больше довольны всем происходящим, чем нет, - приводит слова Газизова Metaratings.
По итогам 11 сыгранных туров махачкалинское "Динамо" располагается на восьмой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 13 набранными очками в своем активе. В 12 туре Российской Премьер-Лиги команда Вадима Евсеева сыграет на выезде с петербургским "Зенитом". Встреча состоится в воскресенье, 25 октября, в 18:30 по московскому времени.