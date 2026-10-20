Тренер "Факела" ответил, почему штаб Василенко отказался остаться в клубе после его отставки

Говорили, что надо провести первые игры, но мы со штабом посчитали: вместе приходили — вместе и уходим.
С другой стороны, "Факелу" и нужно было другое лицо. Спокойно расстались с руководством. Объявили об отставке Олега Василенко, нам предложили остаться — отказались. И расторгли контракт", - сказал Лебеденко.
"Факел" официально объявил об уходе Олега Василенко с поста главного тренера 11 октября. Сообщалось, что стороны решили расстаться по обоюдному согласию. Вслед за Василенко клуб также покинули Сергей Омельянчук, Константин Синеоков и Игорь Лебеденко.
Напомним, исполняющим обязанности наставника был назначен тренер молодежной команды воронежцев Алексей Ребко. Под его руководством "Факел" уже одержал две победы в двух матчах.
Источник: "Чемпионат"