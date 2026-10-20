Тренер "Факела" ответил, почему штаб Василенко отказался остаться в клубе после его отставки

Игорь Лебеденко рассказал, почему штаб Олега Василенко покинул "Факел" вместе с главным тренером.

Фото: ФК "Факел"

Говорили, что надо провести первые игры, но мы со штабом посчитали: вместе приходили — вместе и уходим.