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Тренер "Факела" ответил, почему штаб Василенко отказался остаться в клубе после его отставки

Игорь Лебеденко рассказал, почему штаб Олега Василенко покинул "Факел" вместе с главным тренером.
Фото: ФК "Факел"
"Произошла отставка тренера, у клуба не оставалось кандидатуры на смену.

Говорили, что надо провести первые игры, но мы со штабом посчитали: вместе приходили — вместе и уходим.

С другой стороны, "Факелу" и нужно было другое лицо. Спокойно расстались с руководством. Объявили об отставке Олега Василенко, нам предложили остаться — отказались. И расторгли контракт", - сказал Лебеденко.

"Факел" официально объявил об уходе Олега Василенко с поста главного тренера 11 октября. Сообщалось, что стороны решили расстаться по обоюдному согласию. Вслед за Василенко клуб также покинули Сергей Омельянчук, Константин Синеоков и Игорь Лебеденко.

Напомним, исполняющим обязанности наставника был назначен тренер молодежной команды воронежцев Алексей Ребко. Под его руководством "Факел" уже одержал две победы в двух матчах.

Источник: "Чемпионат"

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