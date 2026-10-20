Бывший тренер "Факела" оценил игру команды при Ребко

Экс-тренер "Факела" Игорь Лебеденко высказался об игре воронежцев под руководством Алексея Ребко.

Фото: ФК "Факел"

"За такое короткое время нельзя что-то новое заложить. Ребята играют по старым лекалам, однако Ребко внес свое видение.