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Бывший тренер "Факела" оценил игру команды при Ребко

Экс-тренер "Факела" Игорь Лебеденко высказался об игре воронежцев под руководством Алексея Ребко.
Фото: ФК "Факел"
"За такое короткое время нельзя что-то новое заложить. Ребята играют по старым лекалам, однако Ребко внес свое видение.

"Факел" стал играть компактнее, организованнее, чуть больше на оборону. Но за одну-две игры нельзя перестроить команду", - сказал Лебеденко.

Напомним, 11 октября "Факел" расстался с Олегом Василенко и его тренерским штабом, в который входил Игорь Лебеденко. Исполняющим обязанности главного тренера стал Алексей Ребко, работавший до этого с молодежной командой.

Под руководством Ребко воронежцы одержали две победы в двух матчах, обыграв в гостях "Краснодар" (2:0) в Кубке России и "Крылья Советов" в 11-м туре РПЛ (2:1). Эти победы стали первыми для клуба в этом сезоне.

Источник: "Чемпионат"

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