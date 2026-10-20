Бывший тренер "Факела" оценил игру команды при Ребко

"За такое короткое время нельзя что-то новое заложить. Ребята играют по старым лекалам, однако Ребко внес свое видение.
"Факел" стал играть компактнее, организованнее, чуть больше на оборону. Но за одну-две игры нельзя перестроить команду", - сказал Лебеденко.
Напомним, 11 октября "Факел" расстался с Олегом Василенко и его тренерским штабом, в который входил Игорь Лебеденко. Исполняющим обязанности главного тренера стал Алексей Ребко, работавший до этого с молодежной командой.
Под руководством Ребко воронежцы одержали две победы в двух матчах, обыграв в гостях "Краснодар" (2:0) в Кубке России и "Крылья Советов" в 11-м туре РПЛ (2:1). Эти победы стали первыми для клуба в этом сезоне.
Источник: "Чемпионат"