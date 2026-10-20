В "Ростове" сообщили, что все долги клуба погашены

Скажу так, на сегодняшний день полностью выполнена эта задача. Все долги погашены, просроченных долгов нет, по налогам и по зарплатам", - сказал Чайка.
На сегодняшний день "Ростов" занимает девятую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 11 сыгранных турах команда Дмитрия Кириченко набрала 12 очков. От зоны стыковых матчей южан отделяет на данный момент всего один балл.
25 октября ростовчане сыграют на своем поле с московским "Локомотивом" в рамках 12-го тура чемпионата России. Матч пройдет на стадионе "Ростов Арена".
Источник: "Вести"