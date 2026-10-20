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В "Ростове" сообщили, что все долги клуба погашены

Генеральный директор "Ростова" Андрей Чайка сообщил, что у клуба не осталось финансовых задолженностей перед футболистами и сотрудниками.
Фото: ФК "Ростов"
"На сегодняшний день, как я говорил при первой встрече с футболистами и со штабом, и с сотрудниками, что моя задача к 15 октября сделать так, чтобы не было никаких просрочек ни по зарплатам, ни по налогам, нигде.

Скажу так, на сегодняшний день полностью выполнена эта задача. Все долги погашены, просроченных долгов нет, по налогам и по зарплатам", - сказал Чайка.

На сегодняшний день "Ростов" занимает девятую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 11 сыгранных турах команда Дмитрия Кириченко набрала 12 очков. От зоны стыковых матчей южан отделяет на данный момент всего один балл.

25 октября ростовчане сыграют на своем поле с московским "Локомотивом" в рамках 12-го тура чемпионата России. Матч пройдет на стадионе "Ростов Арена".

Источник: "Вести"

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