В "Ростове" сообщили, что все долги клуба погашены

Генеральный директор "Ростова" Андрей Чайка сообщил, что у клуба не осталось финансовых задолженностей перед футболистами и сотрудниками.

Фото: ФК "Ростов"





Скажу так, на сегодняшний день полностью выполнена эта задача. Все долги погашены, просроченных долгов нет, по налогам и по зарплатам", - сказал Чайка.

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25 октября ростовчане сыграют на своем поле с московским "



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