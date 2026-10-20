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«Большие внутренние проблемы». Экс-тренер «Факела» высказался о положении команды в РПЛ

Экс-наставник «Факела» Дмитрий Пятибратов поделился с Rusfootball.info мнением о турнирном положении команды.
Фото: ФК "Факел"
- Ваш «Факел» воспрянул духом. Могут остаться?

- Очень сложно. Хотелось бы верить. Большие внутренние проблемы. В какой-то момент отодвинули игроков, которые все определяли, как Смирнов и Брызгалов.

Сейчас Ребко, который знает игроков не понаслышке, в системе давно находится. Все стало спокойно. Команда обретет второе дыхание. Там игроки, которые не уступают в качестве условно ни «Оренбургу», ни махачкалинскому «Динамо».

Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

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