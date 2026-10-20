Как сообщает итальянский журналист Лоренцо Лепоре, вратарь "Спартака" Александр Максименко находится в сфере интересов "Вердера" и "Аугсбурга". Отмечается, что немецкие клубы заинтересованы в подписании игрока в качестве свободного агента.
По данным источника, минувшим летом 28-летний россиянин вел переговоры с итальянской "Монцей".
Максименко - воспитанник "Спартака". Его действующий контракт с московским клубом истекает в июне будущего года. В нынешнем сезоне он провел за красно-белых 11 матчей, пропустил 8 голов и 4 игры завершил на ноль. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость голкипера в 4 миллиона евро.
Два европейских клуба заинтересованы в переходе вратаря "Спартака" Максименко - источник
Голкипер "Спартака" и сборной России Александр Максименко может продолжить карьеру зарубежом.
Фото: ФК "Спартак"