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Два европейских клуба заинтересованы в переходе вратаря "Спартака" Максименко - источник

Голкипер "Спартака" и сборной России Александр Максименко может продолжить карьеру зарубежом.
Фото: ФК "Спартак"
Как сообщает итальянский журналист Лоренцо Лепоре, вратарь "Спартака" Александр Максименко находится в сфере интересов "Вердера" и "Аугсбурга". Отмечается, что немецкие клубы заинтересованы в подписании игрока в качестве свободного агента.

По данным источника, минувшим летом 28-летний россиянин вел переговоры с итальянской "Монцей".

Максименко - воспитанник "Спартака". Его действующий контракт с московским клубом истекает в июне будущего года. В нынешнем сезоне он провел за красно-белых 11 матчей, пропустил 8 голов и 4 игры завершил на ноль. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость голкипера в 4 миллиона евро.

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