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Третий тур подряд хавбек "Динамо" становится лучшим в РПЛ по общей дистанции

Футболист "Динамо" пробежал больше всех по итогам минувшего тура.
Фото: ФК "Динамо"
Полузащитник московского "Динамо" Данил Глебов стал лучшим по итогам 11-го тура РПЛ по общей дистанции, пробежав 13 630 метров. Об этом сообщает статистический телеграм-канал РУСТАТ. 26-летний Глебов преодолевает самую большую дистанцию в чемпионате третий тур подряд.

Вторым по данному показателю стал партнер Глебова по команде Даниил Фомин, показавший результат 13 388 метров. Замыкает топ-3 еще один представитель бело-голубых - хавбек Бителло (13 256 м).

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