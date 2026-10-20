Полузащитник московского "Динамо" Данил Глебов стал лучшим по итогам 11-го тура РПЛ по общей дистанции, пробежав 13 630 метров. Об этом сообщает статистический телеграм-канал РУСТАТ. 26-летний Глебов преодолевает самую большую дистанцию в чемпионате третий тур подряд.
Вторым по данному показателю стал партнер Глебова по команде Даниил Фомин, показавший результат 13 388 метров. Замыкает топ-3 еще один представитель бело-голубых - хавбек Бителло (13 256 м).
Третий тур подряд хавбек "Динамо" становится лучшим в РПЛ по общей дистанции
Футболист "Динамо" пробежал больше всех по итогам минувшего тура.
Фото: ФК "Динамо"