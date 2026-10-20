"14 желтых карточек - много". Игрок "Родины" оценил судейство в матче с "Оренбургом"

Вратарь "Родины" Сергей Волков высказался о судействе в матче 11-го тура РПЛ против "Оренбурга" (2:2).

Фото: ФК "Родина"

"Согласен, что 14 желтых карточек на две команды в матче с "Оренбургом" — это много. Но не помню ни одной желтой карточки, которой не было. Поэтому к судье претензий ноль.