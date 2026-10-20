"14 желтых карточек - много". Игрок "Родины" оценил судейство в матче с "Оренбургом"

"Согласен, что 14 желтых карточек на две команды в матче с "Оренбургом" — это много. Но не помню ни одной желтой карточки, которой не было. Поэтому к судье претензий ноль.
Он провел достаточно хороший матч. Был такой накал игры. Очень много борьбы, отсюда и желтые карточки", - сказал Волков.
Матчем "Родины" с "Оренбургом" завершился 11-й тур Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась вчера, 19 октября, на стадионе "Арена Химки" в Химках и завершилась вничью со счетом 2:2. Главный арбитр встречи Инал Танашев из Нальчика показал в общей сложности 14 "горчичников".
По итогам тура московская команда набрала 6 очков и осталась на последнем, 16-м месте в турнирной таблице.
Источник: "Чемпионат"