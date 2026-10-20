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В Зимнем Кубке РПЛ сыграют шесть команд

Президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что в Зимнем кубке РПЛ примут участие 6 российских клубов.
Фото: РПЛ
"В Зимнем Кубке РПЛ в Абу-Даби примут участие шесть российских клубов. Сейчас мы в переговорах, думаю, они завершатся с успехом, и мы об этом объявим.

Мы пробовали разные варианты, приглашая зарубежные команды, но нашему болельщику ничего так не интересно, как отечественные клубы", - сказал Алаев.

В прошлом розыгрыше Зимнего кубка РПЛ участвовали четыре российских клуба: "Краснодар", петербргский "Зенит", а также московские ЦСКА и "Динамо". Турнир проводился в формате кругового турнира, по итогам которого победителем стали "армейцы".

Напомним, ранее сообщалось, что к участникам могут присоединиться столичные "Спартак" и "Локомотив".

Источник: "РБ Спорт"

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