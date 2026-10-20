В Зимнем Кубке РПЛ сыграют шесть команд

Президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что в Зимнем кубке РПЛ примут участие 6 российских клубов.

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"В Зимнем Кубке РПЛ в Абу-Даби примут участие шесть российских клубов. Сейчас мы в переговорах, думаю, они завершатся с успехом, и мы об этом объявим.