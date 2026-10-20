Пятибратов: проблема очевидна, но не помешает «Зениту» снова стать чемпионом

- Не уверен. Мне кажется, «Динамо» слегка уязвимо в обороне. Как раз-таки матч с ЦСКА это подтвердил, пусть и результат в итоге был за бело-голубыми. Но группа атаки была предпочтительнее «армейской», что все в итоге и предопределило.
- Но все-таки в Казани, да и с ЦСКА «Динамо» уже не бежало, как прежде?
- Невозможно на протяжении всего чемпионата держать темп. Разные моменты бывают – неидеальная форма лидеров, где-то тренер при подготовке к матчу допустил небольшую ошибку. Не всегда возможно донести игрокам, над чем работали всю неделю. Пазл не складывается порой.
- «Зенит» остается главным фаворитом?
- Безусловно, даже при том, что команда зависит от настроения нескольких игроков. Глушенков с его невероятным талантом может вдохновить кого-угодно. Плюс давайте отдадим должное Соболеву. Сколько раз мы слышали критику, негатив в его адрес. Но парень старается, приносит пользу «Зениту». С таким составом обязаны выигрывать не чемпионат, а чемпионаты.
- Но проблемы в обороне очевидны по-прежнему?
- Когда нет стабильности в центре защиты, это самое сложное для тренера. Там и травмы, и карточки наложились, но сути это не меняет. Мы знаем, что чемпионаты выигрывают те команды, которые минимум ротации совершают. Защитники вообще с полуслова, полувзгляда должны друг друга понимать. Здесь проблема очевидна, но не помешает «Зениту» стать чемпионом.
- «Спартак» от матча к матчу разный, или обретет стабильность?
- На «Спартак» с «Рубином» было приятно смотреть – легкий, изящный, бегущий. Ну, извините, когда у тебя Даку выходит на замену, это большой атакующий потенциал. Он точно не хуже Угальде. Я думаю, что «Спартак» будет в прайме. Единственное, что опять вопрос к защите. Когда играет Бабич, он дает надежность и стабильность. Оборона не дотягивает по уровню до атаки.
- Насколько морально устойчив Игдисамов, имея в виду первое при нем поражение ЦСКА?
- Ничего критического не произошло. Очень дерзкие молодые ребята легко неприятность эту переживут. Тем более не было провальной истории с «Динамо». Легко могли и выиграть. Только закаляют такие поражения, делают сильнее. Будут претендентами на высокое место.
- «Краснодару» как выбраться из ямы?
- Терпеть. Потеря Сперцяна и Кривцова, которые создавали креатив, крайне тяжела. Но не безнадежна. Больше опять-таки надо обратить внимание на защитников. Раньше шли на стандарты и сзади весь верх снимали. Сейчас этого нет. Мусаев молодец, что держит команду наплаву. По игре не проваливаются, у команды есть характер. Мы это видели с «Локомотивом». Но пока есть сложности. Думаю, в ближайших матчах ситуацию выправят.
- «Рубин» и «Ахмат» с такими бюджетами могут вылететь?
- Ни в коем случае. «Ахмат» очень прочен во всех отношениях, никаких «стыков» там быть не может. Будет в верхней части турнирной таблицы, не сомневаюсь. С «Рубином» чуть другая история. Сейчас важно определиться с тренером. Ахметзянов не тот вариант, как думаю.
- Ваш «Факел» воспрянул духом. Могут остаться?
- Очень сложно. Хотелось бы верить. Большие внутренние проблемы. В какой-то момент отодвинули игроков, которые все определяли, как Смирнов и Брызгалов. Сейчас Ребко, который знает игроков не понаслышке, в системе давно находится. Все стало спокойно. Команда обретет второе дыхание. Там игроки, которые не уступают в качестве условно ни «Оренбургу», ни махачкалинскому «Динамо».
- «Родина» вчера едва вновь не проиграла. Что может предложить Альба для спасения?
- Для меня при всем уважении к любому тренеру все-таки удивительно его назначение. «Ростов» играл в силовой футбол. А «Родина» во все времена проповедует через передачу от вратаря начиная. Альба не играл никогда в так. Даже при Карпине он выглядел явным его противником. Удар вперед, подбор. Бей вперед, игра придет, уж простите. Вчерашний матч с «Оренбургом» меня вообще не убедил, что «Родина» готова к борьбе за выживание.
- Верхушка первой лиги сегодня соответствует середине РПЛ?
- «Нижний Новгород» с таким прекрасным подбором игроков точно от 8-го до 12-го. А четыре команды, которые идут за ним, имеют плюс-минус одинаковые составы.
- Вы назвали свой «Текстильщик» самой молодой командой мира. Как с ивановскими соблазнами ребята справляются?
- Прогрессируют. Просто хочется всего и сразу, но так не бывает. Здесь на первом месте даже не тренировочный процесс, а воспитание. Мальчишки по 17-18 лет талантливые, кто-то будет играть в национальной сборной. Следим, чтобы не расслаблялись в городе невест.
- Не могу не спросить о сегодняшней Лиге чемпионов. Ваш прогноз на «ПСЖ» - «Барселона»?
- Отключу все телефоны, закрою дверь на замок, не буду ни с кем общаться. 2-2, 3-3 может быть запросто в этом матче. Уже знаем, что Хвича в стартовом составе. Обязательно забьет, такое предчувствие. Но атаку «Барселоны» не представляю, как можно остановить. Матч будет фантастический.
- Напоследок о печальном известии – в 60 лет умер Олег Гарин. Каким вы его запомнили?
- Веселым, отзывчивым, мастером своего дела. Царствие небесное.
Фото: ФК "Спартак", ФК "Зенит", ФК "Нижний Новгород", РПЛ